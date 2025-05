A Napoli torna a sgorgare l’acqua suffregna | si potrà raccogliere con le “mummare” le tipiche anfore

A Napoli, dopo un'interruzione di 50 anni, torna a sgorgare l'acqua "suffregna" dal Chiatamone, sotto il Monte Echia di Santa Lucia. I cittadini potranno raccoglierla utilizzando le tradizionali anfore "mummarelle". Questa iniziativa è frutto di un progetto congiunto di Abc e dei comitati locali. Scopri di più su questa preziosa risorsa!

Ritrovata dopo 50 anni, la sorgente del Chiatamone dell'acqua "suffregna", o ferrata, che scorre sotto il Monte Echia di Santa Lucia. Si potrà raccogliere con le anfore "Mummarelle". Il progetto di Abc e dei Comitati. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - A Napoli torna a sgorgare l’acqua suffregna: si potrà raccogliere con le “mummare”, le tipiche anfore

