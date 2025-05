A Monza apre il Punto Arcobaleno | stop alle barriere e spazio all' integrazione

A Monza, il 4 giugno alle 18, verrà inaugurato il Punto Arcobaleno, un nuovo sportello dedicato alla lotta contro la discriminazione. Questo servizio offre supporto per contrastare le ingiustizie legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, promuovendo integrazione e inclusività nella comunità. L'evento si terrà presso LibertHub, il centro civico di riferimento.

A Monza apre uno sportello contro la discriminazione. Si chiama Punto Arcobaleno il nuovo servizio è supporto per combattere le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere. Il taglio del nastro è previsto per il 4 giugno alle 18, presso LibertHub, il centro civico di.

