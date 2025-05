A Milano c’è il corso prematrimoniale per chi si sposa in Comune | Diamo strumenti per affrontare anche le crisi

A Milano, il corso prematrimoniale si evolve: non è più solo una tradizione parrocchiale. Nasce un percorso laico gratuito per chi desidera sposarsi in comune, fornendo strumenti utili per affrontare le sfide del matrimonio e delle crisi, accompagnando le coppie nella consapevolezza della vita coniugale e della genitorialità. Un “patentino” per un amore duraturo e responsabile.

Il corso prematrimoniale? Non si fa più (solo) in parrocchia. A Milano arriva il percorso laico gratuito dedicato a matrimoni e unioni civili. Una sorta di “patentino” per diventare coniugi ed eventualmente genitori in maniera consapevole. L’idea nasce dall’osservazione dei dati: nel capoluogo lombardo in 20 anni i matrimoni hanno avuto una flessione del 35%, guidata dalle celebrazioni di tipo religioso in caduta libera (-77%). Diverso, invece, il caso dei matrimoni civili che hanno fatto registrare un +5%. Per questo il Comune del capoluogo lombardo in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati della città ha dato vita a un’iniziativa che, eccezion fatta per qualche tentativo realizzato in passato in altri comuni, è di fatto un unicum nel Paese. L’input, curiosamente, è arrivato da un ambiente cattolico come l’ associazione Centro Giovani Coppie San Fedele, legata all’omonima parrocchia a due passi da Palazzo Marino. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Milano c’è il corso prematrimoniale per chi si sposa in Comune: “Diamo strumenti per affrontare anche le crisi”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Corsi prematrimoniali laici a Milano, è boom di iscrizioni

Come scrive msn.com: (Adnkronos) – Nasce a Milano il primo corso prematrimoniale laico d'Italia ed è subito boom di iscrizioni. A lanciarlo è il Comune e l'obiettivo è quello di aiutare i futuri coniugi a sapere ...

Boom di nozze in Comune. Corsi laici per i fidanzati

Si legge su ilgiorno.it: Dopo l’esempio di Milano, debutta la prima esperienza in Brianza. Nozze civili in aumento: Concorezzo risponde con un corso prematrimoniale, il primo di un comune in Brianza. Fidanzati a lezione ...

Prima del "sì" (civile) coppie a lezione con psicoterapeuta e avvocato

Come scrive primamonza.it: Nella cattolicissima Concorezzo il Comune propone un corso prematrimoniale per le coppie che desiderano unirsi civilmente. Prenderà il via in città il primo corso prematrimoniale civile della Brianza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sparatoria in corso Garibaldi a Milano: ferito gravemente un 42enne

La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, un uomo di 42 anni di origine cinese è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in corso Garibaldi 104, nel centro di Milano.