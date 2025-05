A luglio scade la proroga per la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina l' appello della Cisl | Regione decida cosa fare

A luglio scade la proroga per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina e la Cisl alza la voce. Il segretario generale Antonino Alibrandi chiede urgentemente chiarezza e decisioni dalla Regione Sicilia, sottolineando l'urgenza di conoscere le intenzioni per il futuro del centro. Non è più tempo di tentennamenti: è necessario agire per garantire i servizi fondamentali.

"Chiarezza e decisione, non è più tempo di tentennamenti o di giocare a nascondino. Vogliamo conoscere che intenzioni ha la Regione Sicilia per il futuro del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina". Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, rompe il silenzio che c'è.

