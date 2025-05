A L’Isola si continua a litigare scontro tra Patrizia e Alessia | Stai attenta a come parli bugiarda

A L'Isola continua a infiammarsi il clima tra i concorrenti: Patrizia e Alessia si trovano al centro di un acceso scontro. "Stai attenta a come parli, bugiarda", le urla una delle due, mentre la tensione cresce. Scopriamo i dettagli di questa lite che tiene incollati i telespettatori.

Lite accesa tra Patrizia e Alessia a L'Isola L'articolo A L’Isola si continua a litigare, scontro tra Patrizia e Alessia: “Stai attenta a come parli, bugiarda” proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - A L’Isola si continua a litigare, scontro tra Patrizia e Alessia: “Stai attenta a come parli, bugiarda”

Se ne parla anche su altri siti

Isola, lo scontro tra Patrizia e Alessia Mentre si fa via via sempre più insistente il gossip di una presunta…

Come scrive novella2000.it: Isola, lo scontro tra Patrizia e Alessia Mentre si fa via via sempre più insistente il gossip di una presunta coppia già nata appena dopo una settimana, ...

Antonella Mosetti contro Alessia Fabiani: “Scroccona, sei una finta”/ Scontro all’Isola dei Famosi 2025

Si legge su ilsussidiario.net: Lorenzo Tano eliminato dall'Isola 2025, mamma Rozsa Tassi sbotta/ "È andato contro la mia volontà come Rocco" ...

Scoppia la prima lite furibonda a L’Isola dei Famosi: ecco chi ha litigato e cosa è successo

Da donnapop.it: L'Isola dei Famosi diventa scenario del primo, furioso litigio di questa stagione. I protagonisti? Due tra i concorrenti più ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne. Patrizia, la nuova dama, nel corso del trono over a Uomini e Donne, nel corso del Trono Over è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro.