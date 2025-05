A lezione di lotta agli incendi boschivi | cosa si dicono il pilota e il direttore delle operazioni dopo un lancio

Il 15 maggio 2025 a Borghetto Vara, si è tenuto un importante addestramento per i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (Dos) nella lotta contro gli incendi boschivi. Durante l'attività, il pilota e il Dos si sono confrontati per discutere l'efficacia del lancio di acqua, fondamentali per migliorare le strategie di intervento e garantire la sicurezza.

Borghetto Vara (La Spezia), 16 maggio 2025 – Si è svolto giovedì 15 maggio a Borghetto Vara un addestramento destinato ai “Dos”, acronimo che sta per “direttore operazioni di spegnimento”, attività legata alla lotta contro gli incendi boschivi. Il Dos è, per l'appunto, il responsabile delle operazioni e ha il compito di coordinare le squadre a terra sia dei vigili del fuoco che dei volontari antincendio boschivo e anche tutti i mezzi aerei, siano essi elicotteri o canadair, in pratica tutto l’arsenale che viene impiegato in caso di incendio boschivo. I dodici Dos-Direttori delle operazioni di spegnimento sono intervenuti da tutta la regione Liguria e hanno potuto fare un ripasso delle necessarie operazioni di gestione del mezzo aereo da impiegare in caso di incendio boschivo (sperando ovviamente che ce ne sia bisogno il meno possibile). 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A lezione di lotta agli incendi boschivi: cosa si dicono il pilota e il direttore delle operazioni dopo un lancio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotta agli incendi, vertice a Oristano per rafforzare la prevenzione

Lo riporta rainews.it: per definire le misure operative più efficaci in materia di lotta agli incendi in vista della stagione estiva. "Prevenire significa agire con tempestività e con una strategia condivisa - ha ...

Lotta agli incendi, incontro in Prefettura

trapanioggi.it scrive: Trapani – Misure di prevenzione degli incendi e verifica della funzionalità del sistema volto a fronteggiarli. È stato questo l’argomento al centro dell’incontro in prefettura presieduto dal ...

Lotta agli incendi in Sardegna, la Regione premia la campagna di comunicazione degli studenti di Cagliari

Riporta sardiniapost.it: Premiati gli studenti e le studentesse del corso di laurea magistrale in Innovazione sociale e comunicazione dell’Università ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Accoltellata da un 16enne a Mogliano Veneto : Marta Novello lotta per vivere

E' successo in via Marignana, a pochi passi dall'agriturismo "Al vecio Moraro". Suem 118 e vigili del fuoco sul posto.