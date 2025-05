A Istanbul insulti e accuse Mosca-Kiev miraggi di pace

A Istanbul, il clima è teso tra insulti e accuse, mentre i miraggi di pace tra Mosca e Kiev si affievoliscono. Senza Putin e con un Zelensky assente, la delegazione russa è etichettata come "farsa". A fare eco, il Cremlino definisce il tutto "clownesco". Tuttavia, oggi le squadre avviano i colloqui, in un contesto di crescente sfiducia.

Putin non c'è, Zelensky non sarà agli incontri: "La delegazione russa è una farsa". Il Cremlino: "Clown". Ma oggi le squadre iniziano i colloqui 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Istanbul insulti e accuse. Mosca-Kiev, miraggi di pace

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Istanbul insulti e accuse. Mosca-Kiev, miraggi di pace

Riporta ilgiornale.it: I colloqui prenderanno il via oggi, dopo che ieri si è registrato l'ennesimo nulla di fatto tra accuse e insulti. La delegazione ucraina ... screditando la delegazione russa inviata a Istanbul: «Non c ...

Al via i negoziati di Istanbul, ma tra Russia e Ucraina è scambio di accuse e insulti

Si legge su repubblica.it: I delegati in Turchia. Zelensky vede Erdogan e riparte mentre Putin resta a Mosca. Mano tesa di Trump: “Senza un incontro con lui le trattative non si ...

Istanbul, Antalya e Ankara: tre città, tanta confusione. Partono così i colloqui russi-ucraini

Riporta repubblica.it: Iniziano tra gli insulti i primi negoziati diretti dal marzo 2022. Zelensky vede Erdogan nella capitale e va via. I russi sul Bosforo attendono la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase razzista del quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir

L'Europa del calcio guarda indignata alla puntata di Parigi e punta il dito contro Sebastian Coltescu: il manager di partito rumeno, che con il suo atteggiamento razzista ha lasciato il posto a una delle serate più tristi della storia del la Champions League.