A Gaza oltre 53mila palestinesi uccisi HRW | “Israele va fermato sta compiendo uno sterminio”

La situazione a Gaza è devastante: oltre 53mila palestinesi uccisi, secondo Human Rights Watch, che denuncia un vero e proprio sterminio operato da Israele. L’UNICEF avverte del massacro di bambini in un contesto di indifferenza globale, con oltre un milione di minori a rischio di fame e privati di beni essenziali come cibo e acqua.

Secondo Human Right Watch "il blocco di Israele a Gaza ha superato le logiche militari per diventare uno strumento di sterminio". LUNICEF: "Il massacro dei bambini nella Striscia è accolto in larga parte con indifferenza". "Più di un milione di bambini rischiano la fame. Sono privati??di cibo, acqua e medicine". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - A Gaza oltre 53mila palestinesi uccisi. HRW: “Israele va fermato, sta compiendo uno sterminio”

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Gaza oltre 53mila palestinesi uccisi. HRW: “Israele va fermato, sta compiendo uno sterminio”

Come scrive fanpage.it: Secondo Human Right Watch "il blocco di Israele a Gaza ha superato le logiche militari per diventare uno strumento di sterminio" ...

Gaza, nuovi raid israeliani: oltre 100 morti nella notte. Human Rights Watch: “È sterminio”

Riporta repubblica.it: Reso inagibile l’unico ospedale per cure oncologiche nella Striscia. In Cisgiordania una donna israeliana incinta ferita a morte da un miliziano, si lotta per ...

Trump torna a parlare di Gaza: "Con l'intervento degli Usa sarà una zona di libertà"

Da today.it: Una volta che finiranno di cadere le bombe lanciate da Israele, gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Raid israeliani nel nord di Gaza: oltre 80 morti, la maggior parte donne e bambini

Nel nord della Striscia di Gaza, le forze israeliane hanno condotto raid aerei che hanno provocato la morte di almeno 88 persone, secondo fonti locali palestinesi.