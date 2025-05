A Gaza, la situazione è estremamente pericolosa a causa della guerra. I civili palestinesi che vivono in questo territorio di 365 km², è in grave difficoltà a causa della distruzione di abitazioni, scuole e ospedali che ormai sono ridotti in macerie. I continui bombardamenti che massacrano il popolo, tra cui neonati e bambini, non fanno altro che alimentare tutte le atrocità e le crudeltà della guerra. Inoltre, ultimamente, Israele avrebbe usato anche il fosforo bianco, che causa delle ferite terribili quando viene a contatto con la pelle, ed infatti è assolutamente vietato dal diritto internazionale. Secondo i dati del sito ufficiale delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari (OCHA), ci sono 1,7 milioni di sfollati che, nel migliore dei casi, riescono a trovarsi una tenda per ripararsi. Si tratta di una situazione disumana, e se la storia ci ha insegnato a non ripetere più gli errori del passato, oggi nel 2025, possiamo dire di non essere nella corretta via. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Gaza disastro umanitario: e la macchina della solidarietà continua a muoversi