Garlasco (Pavia) La città si risveglia ed è come se il tempo non fosse mai passato. Si ritrova a quel 13 agosto di diciotto anni fa, quando nella villetta di via Pascoli venne ritrovato il corpo massacrato di Chiara Poggi, 26 anni, una laurea in economia ottenuta a Pavia ed un lavoro a Milano che la rendeva felice. Qualcuno, nelle prime ore del mattino l’aveva uccisa nella casa dove si trovava sola, genitori e fratello erano in montagna. Non un omicidio, un massacro. In poche ore la cittadina, qualcosa meno di 10 mila abitanti, un tempo la "Las Vegas della Lomellina", per la presenza di locali che richiamavano giovani da tutto il nord Italia, è sotto assedio. Esattamente come negli ultimi giorni. Ed esattamente come allora il fastidio di quello che è un vero circo mediatico è difficile da nascondere, per chi ci prova. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Garlasco stesse scene di 18 anni fa. La normalità (stravolta) di una città col fiato sospeso: "Giusto cercare la verità. Senza scordare chi soffre"