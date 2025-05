A Foggia c' è la ' Run For' modifiche alla viabilità sulle strade interessate dal percorso

Domenica 18 maggio, Foggia ospiterà la manifestazione podistica "Run For", con modifiche alla viabilità sulle strade interessate dal percorso. L'evento includerà una competizione agonistica valida per il Campionato Italiano Master, una prova non competitiva di 10,1 chilometri e una “Camminata per la legalità”, promuovendo sport e valori civili.

