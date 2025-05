A Fermo la maggioranza si spacca sull’accesso all’aborto | Qui c’è solo una dottoressa non obiettrice Le Marche sono inadempienti

La maggioranza civica che governa a Fermo nelle Marche si è spaccata sulla mozione che chiedeva l’adeguamento alle linee guida sull’aborto, oltre che al potenzialmento dei consultori. Una proposta arrivata da un esponente della stessa maggioranza, fatta in un territorio che dal 1978 al 2024 ha presentato un tasso di obiezione di coscienza del 100%. L’uscita dall’aula del gruppo di consiglieri ostili ha fatto venir meno il numero legale per la votazione. Ma il problema è solo rimandato alla prossima seduta, quando la mozione sarà il primo punto all’ordine del giorno, e la frattura potrebbe non ricomporsi. Fermo, che nel suo perimetro provinciale conta circa 167mila abitanti e il cui ospedale Murri per anni non ha garantito l’interruzione di gravidanza, è uno dei luoghi dove l’applicazione della legge 194 è messa in pericolo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

