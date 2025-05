Lucio Corsi con “ Volevo essere un duro” ha già scaldato i motori, fuori gara, durante la prima Semifinale di Eurovision Song Contest 2025, lo scorso martedì 13 maggio, portando sul palco non solo il suo amico, musicista, regista e collega Tommaso Ottomano, ma anche il pianoforte, l’armonica e la chitarra elettrica. Una scelta in controtendenza rispetto a molti dei cantanti in gara che hanno voluto focalizzarsi più sulla performance spettacolare. Ha colpito anche che si sia scelto di far scorrere, durante l’esibizione, i sottotitoli in inglese a spiegare il significato del testo del brano. “Io tengo molto alle parole nella musica, tanto quanto gli arrangiamenti, il suono e tutto, però è una parte comunque molto importante del discorso”, così l’artista, in un incontro con la stampa a Basilea, ha voluto sottolineare la scelta di far sì che le parole della canzone venissero esaltate e fossero fruibili ad una grande platea. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Eurovision 2025 non ho voluto ingannare me stesso e non voglio far finta di essere qualcosa che poi non riesco a fare”: Lucio Corsi pronto per la Finale