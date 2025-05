A due anni dalla tragedia gli alluvionati consegnano 20mila firme al presidente de Pascale | Basta proclami

A due anni dalla tragica alluvione, il comitato Borgo Alluvionato di Faenza ha raccolto 20mila firme per chiedere azioni concrete, non solo parole. Questa mattina, in un gesto simbolico, gli "Alluvionati arrabbiati" hanno portato le firme con una carriola fino alla sede della Regione, consegnandole al presidente Michele De Pascale.

Portate con una carriola fino alla sede della Regione. Non solo un atto simbolico, ma una vera e propria presa di posizione è quella messa in atto dal comitato Borgo Alluvionato di Faenza. Questa mattina gli "Alluvionati arrabbiati" hanno consegnato al presidente dell'Emilia Romagna, Michele de. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - A due anni dalla tragedia, gli alluvionati consegnano 20mila firme al presidente de Pascale: "Basta proclami"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ALLUVIONE 2023, DUE ANNI DOPO IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE

Si legge su tvqui.it: Nel video l’intervista a: – Michele De Pascale, Presidente della Regione – Cristiano Cavina, Scrittore Due anni fa, la serie di alluvioni senza precedenti che colpirono l’Emilia-Romagna: 17 vite spezz ...

Alluvione, due anni dopo. In Emilia-Romagna in corso interventi per 2,7 miliardi di euro

Secondo corrierecesenate.it: Due anni fa la serie di alluvioni senza precedenti che colpì l’Emilia-Romagna. Il ricordo e il dolore che non passa per le 17 vittime. Gli 8,5 miliardi di danni, certificati anche dall’Unione Europea.

A due anni dalle prime alluvioni, una mostra fotografica in Seminario a Faenza

ravennawebtv.it scrive: A due anni dalle prime alluvioni, una mostra in Seminario a Faenza per ricordare quanto accaduto, il disastro, ma anche la solidarietà scesa in campo per aiutare chi ha subito danni. “Oltre la piena” ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Gabriele Del Moro sconfitto dal male a soli 14 anni

Gabriele Del Moro, che da mesi combatteva una terribile malattia, ieri 31 ottobre, all'ospedale Meyer di Firenze, non ce l'ha fatta.