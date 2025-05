A dispetto della loro allure bon ton gli abiti in pizzo Sangallo tornano più irriverenti che mai tra le tendenze della Primavera-Estate

G li abiti in pizzo Sangallo si confermano la divisa ufficiale dei giorni più caldi, capaci di attraversare il confine tra casual e sofisticato con nonchalance. Ecco cinque outfit di tendenza da cui prendere ispirazione. Maxi dress Classico e sempre vincente. Il maxi dress bianco in pizzo Sangallo torna nella sua versione più iconica per un’estate all’insegna dell’eleganza senza tempo. Leggi anche › Colpi di sole e di stile: l’abito in pizzo Sangallo è il passe-partout dell’Estate 2025 Da cerimonia La versione da cerimonia che conquista al primo sguardo. Linee essenziali, spalle scoperte e ricami floreali: il Sangallo diventa protagonista assoluto di un look da invitata impeccabile. Traforato nero con giacca in denim Total black, abito ampio in pizzo traforato e giacca in denim: il romanticismo del Sangallo cambia pelle e abbraccia l’anima più grintosa dello Street Style. 🔗Leggi su Iodonna.it

