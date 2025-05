A Cannes 78 il red carpet con il cast di Sirat film di Oliver Laxe

A Cannes 78, il regista spagnolo Oliver Laxe ha sfilato sul red carpet con il cast del suo film "Sirat". Proiettato il 16 maggio, il lungometraggio, in concorso al festival, è un affascinante road movie ambientato tra la cultura rave e il deserto marocchino, promettendo un'esperienza cinematografica unica.

Cannes, 16 mag. (askanews) - Il regista Oliver Laxe, spagnolo con cittadinanza francese, giovedì sera sul red carpet con il cast per la proiezione del suo "Sirat", film in concorso al 78esimo Festival di Cannes, un road movie ambientato sullo sfondo della cultura rave nel deserto marocchino. Nelle immagini di Afp il cast con l'attrice italiana Stefania Gadda, l'attore francese Richard Bellamy, l'attrice francese Jade Oukid e il regista Laxe; e ancora la star catalana Sergi Lopez e il collega Bruno Nunez. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Cannes 78 il red carpet con il cast di "Sirat", film di Oliver Laxe

