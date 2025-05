L a 78° edizione del Festival di Cannes si conferma anche quest’anno un osservatorio privilegiato sulle tendenze beauty più forti della stagione. Dalle onde scolpite e audaci delle sleaze waves sfoggiate da Mélanie Laurent e Irina Shayk, al romanticismo retrò dell’hairlook di Diane Kruger con fascia coquette, passando per il fascino senza tempo dei “siren hair” di Andie MacDowell, a Cannes 2025, i capelli sono protagonisti, c elebrando la bellezza in tutte le sue sfumature. Con un unico comune denominatore: la personalità. Cannes per l’emancipazione femminile, Longoria, Binoche e Rohrwacher alla “Women of Worth Dinner” X Cannes 2025: i capelli “coquette” di Diane Kruger. Sceglie un hairlook che fonde eleganza classica e modernità audace l’attrice tedesca Diane Kruger, sul red carpet di Dossier 137 alla 78° edizione del Festival di Cannes. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Cannes 2025, protagonisti i capelli: a onde, Nineties, con dettagli in stile retrò, accessori coquette e nuove tendenze indie-glam. Da copiare