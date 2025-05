A Benevento arriva la Croce del Giubileo benedetta da Papa Francesco

Il 19 maggio, alle 18.00, Benevento accoglierà la Croce del Giubileo, benedetta da Papa Francesco. Questo simbolo, voluto per diffondere il messaggio dell'anno Santo, sarà ricevuto dalle Autorità religiose e civili, insieme ai Volontari delle Misericordie del Sannio, rinnovando così l’impegno alla misericordia e alla speranza per tutti i cittadini.

Lunedì 19 maggio p.v., alle ore 18.00 giungerà a Benevento accolta dalle Autorità religiose e civili e dai Volontari delle Misericordie del Sannio, la Croce del Giubileo, Icona voluta per portare il messaggio dell'anno Santo in tutta Italia e per rinnovare l'impegno ad essere "pellegrini di speranza nella nostra società". L'Icona, benedetta dal compianto Papa Francesco il 15 gennaio u.s., è una croce in legno di ulivo che veicola molti altri simboli ognuno con uno specifico significato: l'ancora, il legno di ulivo, il rosario, l'immagine della Madonna della Misericordia, il filo spinato, una scheggia, una roccia e la terra. «L'icona Croce del Giubileo e la Peregrinatio tracciano un periodo di straordinaria importanza per l'intero Movimento delle Misericordie – sottolinea il Presidente nazionale delle Misericordie d'Italia Domenico Giani – testimoniando quello stesso spirito che anima ogni Misericordia e ispira e guida il nostro servizio quotidiano.

