730 precompilato Agenzia delle Entrate in tilt | cosa può succedere

Ore di caos e piccolo sollievo in arrivo per i contribuenti italiani: accessi a singhiozzo oggi per gli utenti sul sito dell' Agenzia delle Entrate, complice la prima giornata utile per poter modificare e poi spedire la dichiarazione dei redditi precompilata. Un appuntamento caduto in concomitanza con 47 scadenze fiscali in programma proprio oggi, tra sostituti di imposta e il versamento della terza rata per i contribuenti Iva. La sovrapposizione ha portato ad alcune fasi di forte rallentamento nell'utilizzo del sito durante la giornata. I commercialisti hanno chiesto la proroga delle scadenze previste, denunciando di riuscire in alcuni casi a portare a compimento le domande telematiche. Il presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio in una lettera inviata al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha chiesto di "prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

