500 posti per lavorare in Gnv | al via le selezioni

GNV, la Compagnia di traghetti del Gruppo MSC, avvia la campagna di assunzioni 2025 per potenziare il proprio organico. In collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego, saranno disponibili 500 posti per far fronte all’ingresso di due nuove navi, garantendo così un servizio sempre di alta qualità .

