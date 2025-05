In attesa del colpo De Bruyne, il club partenopeo è pronto ad ingaggiare un giovane talento 22enne: 5 milioni ed arriva la firma 5 milioni e firma per il Napoli: il colpo infiamma i tifosi in attesa di De Bruyne (Ansa Foto) – SerieAnews Il Napoli ha una rosa adeguata per il doppio impegno? Una domanda a cui Antonio Conte ha già la risposta. Una consapevolezza che è però chiara anche nella dirigenza azzurra, pronta ad investire in maniera massiccia in vista della prossima campagna acquisti estivi. Almeno 150 milioni di euro di budget per i colpi a disposizione del ds Manna, una cifra che può anche aumentare in caso di necessità. Una manovra per provare a convincere Antonio Conte a restare in azzurro ma, al contempo, anche per dotare eventualmente il nuovo tecnico di una rosa in grado di poter affrontare la doppia competizione al meglio, provando a tenere testa alle big italiane ed europee. 🔗Leggi su Serieanews.com

