4 6 milioni di euro per i lavori nella nota strada di Posillipo | via alla gara

Il Comune di Napoli annuncia l'apertura della gara per la riqualificazione di via Boccaccio a Posillipo, con un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro. Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale il 7 aprile, mira a migliorare questa nota strada, contribuendo così alla valorizzazione della zona.

Il Comune di Napoli rende noto che in data odierna è stata pubblicata la gara relativa ai lavori di riqualificazione di via Boccaccio a Posillipo. Il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 7 aprile. Complessivamente l'intervento prevede una spesa pari a 4.6 mln.

