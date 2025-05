19enne travolto e ucciso da un camion a San Nicolò

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un ragazzo di 19 anni a San Nicolò. Mentre si trovava in sella alla sua moto, è stato travolto da un camion che sopraggiungeva nella corsia opposta. La distrazione di un attimo si è rivelata fatale, lasciando la comunità sconvolta e in lutto per questa perdita prematura.

Una moto e un camion, un attimo di distrazione e un giovane di soli diciannove anni non ce l’ha fatta.Un diciannovenne in sella alla sua moto è stato centrato in pieno dalle ruote anteriori di un mezzo pesante sopraggiunto nella corsia opposta. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il ragazzo stava svoltando a destra da una strada laterale per immettersi su via Agazzano. Forse allargando troppo la curva, è finito nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il camion. L’impatto è stato violentissimo: la moto è stata travolta e il giovane schiacciato senza alcuna possibilità di reazione. È la tragica sorte toccata ieri pomeriggio lungo via Agazzano, nella frazione di San Nicolò a Rottofreno. A lanciare l’allarme sono stati alcuni clienti di una trattoria affacciata sulla strada, che hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 19enne travolto e ucciso da un camion a San Nicolò

