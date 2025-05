18 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 18 maggio segna il 138° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 228 giorni rimasti prima della fine dell'anno. Oggi celebriamo San Giovanni I, papa e martire, e riflettiamo sul proverbio: "Maggio freddoloso, anno strepitoso". Scopriamo le fasi lunari e gli eventi significativi che caratterizzano questa giornata!

Il 18 maggio è il 138º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 228 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Giovanni I, papa e martire Proverbio del giorno: Maggio freddoloso, anno strepitoso Giornate internazionali: Giornata. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 18 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Venerdì 16 maggio: Oroscopo Paolo Fox segno per segno

Secondo vicenzatoday.it: Venerdì 16 maggio 2025, cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni di Paolo Fox l'astrologo più famoso d'Italia che tutti i giorni racconta agli appassionati di ...

L'oroscopo del 18 maggio: Toro positivo, Sagittario nervoso

Da it.blastingnews.com: L'Ariete può avere una leggera tensione, i Gemelli possono incontrare una persona davvero speciale e il Capricorno può essere stressato ...

L'oroscopo con classifica del 18 maggio: per i Pesci le occasioni si presentano fluide

Come scrive it.blastingnews.com: L'oroscopo con classifica del 18 maggio 2025 elegge il segno dei Pesci in vetta alla classifica. Le occasioni si presentano fluide, i rapporti umani scorrono senza frizioni e la sensazione di essere ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.