Firenze, 15 maggio 2025 - Per il 75esimo anniversario della dichiarazione di Schuman, oggi verrà proiettato il film ‘Un mondo nuovo’, a ingresso libero. Non si pagherà nessun biglietto, proprio per permettere a chiunque lo voglia, giovani e adulti, di approfondire attraverso il cinema una pagina non molto conosciuta della storia italiana e mondiale, ma che ci riguarda tutti molto da vicino. Un evento di spessore e rilevanza storica realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. La Giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione del 1950 in cui l’allora ministro degli Esteri Francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 16 maggio, Ventotene e il sogno europeo: la storia rivive al cinema a Firenze