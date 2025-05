Il culto di Nostra Signora di Torreciudad è stato promosso da uno dei più grandi santi del nostro tempo, guarito miracolosamente grazie alla Madonna. A Torreciudad, in provincia di Huesca (Spagna), si venera una Madonna nera con Bambino risalente all’età romanica. Il santuario sorge sul luogo in cui la Vergine sarebbe apparsa, in un tempo. L'articolo 16 maggio: Nostra Signora di Torreciudad guarisce miracolosamente un amatissimo santo proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it

