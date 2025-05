L'Aquila - «Sono passati appena quindici giorni da quelle frasi solenni pronunciate per il Primo Maggio, piene di buone intenzioni e retorica», esordisce con toni critici il consigliere comunale dell’Aquila Paolo Romano, che interviene con durezza sul caso dei 150 lavoratori precari della ASL sospesi in questi giorni. «I diritti dei lavoratori non si difendono con le parole, ma con azioni concrete, ogni giorno. Con scelte coraggiose e decisioni assunte con responsabilità, mettendoci la faccia», sottolinea Romano, puntando il dito contro il silenzio delle istituzioni. Secondo il consigliere, il Sindaco dell’Aquila, in quanto figura più vicina alla cittadinanza, dovrebbe rappresentare «l’ultimo baluardo a difesa delle difficoltà del territorio». Lo stesso vale, afferma, per il suo incarico di presidente del Comitato ristretto dei sindaci: «Non può essere una carica simbolica. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - "150 Lavoratori Sospesi": L’Affondo di Paolo Romano Contro Sindaco e Regione