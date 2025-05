15 coltellate nel sonno poi il tentativo di simulare una rapina Svolta nell’omicidio di Stefania Camboni a Fregene | arrestata la compagna del figlio

Un delitto atroce ha scosso Fregene: Stefania Camboni, 58 anni, è stata brutalmente uccisa nel sonno con 15 coltellate. La compagna del figlio è stata arrestata per il suo coinvolgimento, dopo un tentativo maldestro di simulare una rapina. La verità è emersa in meno di 24 ore, lasciando la comunità scioccata e incredula.

Un delitto efferato, consumato tra le mura domestiche e mascherato, maldestramente, da rapina finita male. Ma la messinscena non ha retto al vaglio degli investigatori. A meno di 24 ore dal ritrovamento del corpo di Stefania Camboni, 58 anni, uccisa con almeno 15 coltellate nella sua abitazione a Fregene, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia hanno eseguito il fermo indiziario di delitto per omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, nei confronti di Giada Crescenzi, la convivente del figlio della vittima. L’allarme è scattato giovedì mattina, 15 maggio, intorno alle 7:00. A trovare il corpo senza vita di Stefania Camboni, coperto da alcuni cuscini e con numerose ferite d’arma da taglio al torace, è stato il figlio Francesco Violoni, di rientro dal suo turno di notte come guardia giurata all’aeroporto di Fiumicino. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 15 coltellate nel sonno, poi il tentativo di simulare una rapina. Svolta nell’omicidio di Stefania Camboni a Fregene: arrestata la compagna del figlio

