125 miliardi per la ricerca

ROMA (ITALPRESS) – Nuovi investimenti dall’Unione Europea sui ricercatori. La Commissione ha lanciato i nuovi inviti apresentare proposte nell’ambito di un bando da 1,25 miliardi di euro per la ricerca d’avanguardia, lacollaborazioneinternazionale e il collegamento tra scienza e societĂ . Nel suo recente discorso alla Sorbona, la Presidente della Commissione Ursulavon derLeyenaveva sottolineato l’ambizione dell’Europa di rimanere”un continente in cui la libertĂ scientifica è tutelata, i talenti della ricerca sono coltivati e l’innovazione può prosperare”. Il nuovociclo di finanziamenti mette in atto questa visione, ponendo l’accento sullo sviluppo di capacitĂ diricerca in tutta Europa.Inoltre nel corso del 2025 Bruxelles avvierĂ il progetto pilota”Scegli l’Europa per la scienza”perrafforzare le carriere nella ricerca nell’Ue, finanziando programmi post-dottorato che vadano oltre illavoro a progetto. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

