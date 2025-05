100 cavallucci marini trovano la libertà in Sicilia | il video del rilascio a Trapani

Oltre 100 cavallucci marini sono stati rilasciati nel Mar Piccolo di Taranto per proteggere la specie di Hippocampus hippocampus, in forte declino. L'iniziativa anche attraverso la creazione di "hotel del mare" per i cavallucci mira a contrastare le gravi minacce che rischiano di portarli all'estinzione. 🔗Leggi su Fanpage.it

