Zverev si sfoga a Roma | “Così è impossibile giocare cosa stiamo facendo? Sono stanco di questa m…”

A Roma, Alexander Zverev non riesce a trattenere la frustrazione durante il match contro Lorenzo Musetti. Il tennista tedesco si sfoga apertamente, lamentandosi delle condizioni di gioco e prendendosela con l’arbitro: "È impossibile fare vincenti con questa m...a". La sua esplosione di rabbia mette in luce le difficoltà che affronta in campo.

