Zverev non la prende bene | Musetti aspetta l’errore dell’avversario le palle erano disastrose

Alexander Zverev è stato sconfitto in due set da Lorenzo Musetti ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il tedesco ha perso con il punteggio di 7-6 6-4, vedendo sfumare la bellezza di quattro set point nel primo parziale (tutti sul suo servizio, facendosi rimontare da 40-0 nel dodicesimo game) e collezionando il terzo ko consecutivo con l’azzurro dopo i Giochi Olimpici di Parigi e Vienna nel 2024. “ Le palle erano un disastro oggi, veramente troppo grandi. È da tre o quattro anni che ne parliamo, ma il problema persiste. Giochiamo con certe palle a Montecarlo e Madrid, poi arriviamo a Roma e cambia tutto. Qui sono enormi, difficili da spingere, difficili da mandare fuori dalla racchetta. Per chi, come me, cerca punti rapidi col servizio e con colpi aggressivi, non è semplice “, ha dichiarato Sascha in mixed zone. 🔗Leggi su Oasport.it

