Zverev furioso | Sono stanco di questa mer*a Fare vincenti è impossibile quando avevo 8 anni giocavo con queste…

Alexander Zverev, furioso e deluso, ha espresso la sua indignazione dopo la sconfitta contro Lorenzo Musetti negli internazionali di Roma. Durante il match, il tedesco ha protestato con il giudice di sedia riguardo le palline da gioco, sottolineando come le difficoltà nel fare vincenti lo abbiano frustrato, ricordando i tempi della sua infanzia.

Ieri sera nei quarti di finale degli Internazionali di Roma, Lorenzo Musetti ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev con il risultato di 7-6 (1), 6-4. Nel corso del secondo set, durante un cambio di campo, il tennista tedesco si è lamentato con il giudice di sedia, per le palline da gioco.

Zverev si sfoga a Roma: “Così è impossibile giocare, cosa stiamo facendo? Sono stanco di questa m…”

Scrive fanpage.it: Il tennista tedesco esplode durante il match contro Musetti. Se la prende con l'arbitro e urla tutto il proprio disappunto per le palline: "È impossibile ...

Zverev perde con Musetti e se la prende con le palline: “Con un tipo così ci giocavo a 8 anni”

Segnala repubblica.it: Il tedesco si è molto lamentato, in corso di match e dopo: “Fare vincenti così è impossibile. Sono stanco di questa m****” ...

Zverev si sfoga: “Le palle erano un disastro. Musetti favorito dalle condizioni"

Lo riporta tuttosport.com: Dopo essere stato sconfitto da Musetti ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, arriva lo sfogo da parte di Zverev. Il tennista tedesco è intervenuto nella consueta mixed zone post-match dich ...

