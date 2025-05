zucchero e russell crowe duettano sulle note della cover just breathe

Online il videoclip di Just Breathe, l’intenso duetto tra Zucchero Fornaciari e Russell Crowe sul celebre brano dei Pearl Jam. Da oggi, giovedì 15 maggio, è online il videoclip di Just Breathe, l’intenso duetto tra Zucchero Fornaciari e Russell Crowe sul celebre brano dei Pearl Jam. Le immagini del video mostrano suggestive scene immerse nella natura ma allo stesso tempo intime in un gioco di luci e atmosfere introspettive. Zucchero e Russell Crowe, in compagnia dei loro fedeli cani, sono protagonisti di un racconto visivo sospeso tra luce e ombra che vuole trasmettere pace e serenità, un profondo dialogo tra due amici sulla vita, come rimanda il brano stesso. La fotografia richiama le tonalità e le suggestioni della copertina dell’album Discover II, creando una continuità visiva tra disco e video. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

