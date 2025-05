zona distretto casentino un nuovo ecografo per la salute delle donne

Arezzo, 15 maggio 2025 – Un nuovo ecografo al Consultorio familiare della zona distretto di Bibbiena. Si tratta di uno strumento di ultima generazione acquistato grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione Toscana con la delibera 6742023. «Il nuovo ecografo sarà in grado di assicurare prestazioni migliori e siamo molto contenti di poter contare su una strumentazione diagnostica più performante che faciliterà il nostro lavoro a vantaggio della salute della donna» dichiara la dr.ssa Fulvia Ranieri, direttrice Consultorio zona distretto Casentino. «L’ecografo è dotato di una sonda tridimensionale per ecografie ginecologiche, di sonda volumetrica per ecografie transaddominali e per ecografie ostetriche – prosegue Ranieri – Questo ci consentirà di garantire le migliori prestazioni con la possibilità di effettuare controlli sempre più accurati direttamente in consultorio così come già si fa in ospedale». 🔗Leggi su Lanazione.it

