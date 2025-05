Zoff sulla lotta Scudetto | Conte ha ragione si sono giocati il bonus Ecco cosa deve fare adesso il Napoli…

Zoff, l’ex portiere azzurro ha parlato della lotta scudetto: ecco le sue dichiarazioni. La lotta per lo Scudetto tra Inter e Napoli entra nel vivo e non mancano le opinioni di grandi ex calciatori come Dino Zoff, che ha recentemente espresso il suo pensiero sulla situazione attuale ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo Zoff, Conte ha ragione nel dire che la sua squadra ha “perso il bonus” nella partita contro il Genoa, con il pareggio per 2-2, un risultato che ha riaperto le chance della squadra di Simone Inzaghi nella lotta per il titolo. LE PAROLE DELL’EX PORTIERE AZZURRO DINO ZOFF – « Conte ha ragione quando dice che ha perso il bonus contro il Genoa, adesso lo scudetto diventa più giocabile rispetto ad una settimana fa. Un punto non è molto ma sempre meglio stare avanti. Il Napoli deve gestire questo vantaggio vincendo innanzitutto a Parma ». 🔗Leggi su Internews24.com

