Ziliani | Furlani dopo il licenziamento di Maldini dovrebbe dimettersi

Dopo il licenziamento di Paolo Maldini, Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano e attivo su Substack, esprime la sua opinione su X. Criticando la gestione attuale del Milan, Ziliani chiede le dimissioni di Furlani, evidenziando come le recenti decisioni abbiano segnato un momento cruciale nella storia del club.

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano e su Substack, ha postato su X il suo pensiero sul Milan, su Furlani e su Maldini 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ziliani: “Furlani, dopo il licenziamento di Maldini, dovrebbe dimettersi”

