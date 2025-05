Zelensky | ' Senza cessate il fuoco e sanzioni la guerra non finirà'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in una recente conferenza stampa che la fine della guerra dipende da un cessate il fuoco e dall'imposizione di sanzioni alla Russia. Secondo Zelensky, senza una pressione adeguata, Mosca non ha intenzione di arrestare il conflitto, rendendo i colloqui di pace cruciali per una risoluzione duratura.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in conferenza stampa che se nei colloqui non si discuterà di un cessate il fuoco, la guerra non potrà avere fine. "La Russia non ritiene di dover porre fine (alla guerra), il che significa che non c'è sufficiente pressione politica, economica e di altro tipo sulla Federazione Russa", ha affermato. "E quindi, se non ci sarà un cessate il fuoco e se non ci saranno decisioni serie, chiediamo sanzioni appropriate", conclude, secondo i media internazionali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha escluso concessioni a livello territoriale a favore della Russia nei negoziati che si terranno a Istanbul tra delegazioni di Mosca e Kiev. "La nostra posizione è nella costituzione dell'Ucraina, la Crimea è parte dell'Ucraina, la Turchia fortunatamente sostiene questa posizione", ha detto Zelensky, in una conferenza stampa ad Ankara trasmessa dalla tv di Stato Trt. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: 'Senza cessate il fuoco e sanzioni, la guerra non finirà'

