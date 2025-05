Zelensky non va a Istanbul e accusa Putin | Non è serio

Nel clima di crescente tensione tra Russia e Ucraina, Zelensky accusa Putin di non essere serio per aver disertato i colloqui di Istanbul. Mentre il presidente ucraino è ad Ankara per incontrare Erdogan, la decisione di non recarsi a Istanbul evidenzia il deteriorarsi dei rapporti tra le due nazioni e il deterioramento del dialogo diplomatico.

Tensione e scambio di insulti tra Zelensky e Mosca nel giorno dei colloqui diretti Russia-Ucraina a Istanbul. Il presidente ucraino, ad Ankara per incontrare il leader turco Erdogan, non si recherà sulla città del Bosforo dopo che Putin ha disertato l'appuntamento inviando una delegazione guidata dal consigliere del Cremlino Medinsky. "Una farsa, la Russia non prende seriamente i negoziati", l'accusa di Kiev. Immediata la replica di Mosca. Il ministro degli Esteri Lavrov ha bollato Zelensky come "una persona penosa", la sua portavoce Zakharova lo ha definito "un clown fallito". 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky non va a Istanbul e accusa Putin: "Non è serio"

