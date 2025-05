Zelensky non va a colloqui di Istanbul

Il presidente ucraino Zelensky ha deciso di non partecipare ai colloqui di Istanbul, delegando una squadra guidata dal ministro della Difesa. Durante un incontro con Erdogan, ha ribadito che una pace giusta deve garantire l'integrità territoriale dell'Ucraina, sottolineando l'importanza di preservare i confini nazionali nel processo di negoziazione con la Russia.

16.30 Il presidente ucraino Zelensky non parteciperà ai colloqui di Istanbul ma invierà una delegazione per incontrare i russi guidata dal ministro della Difesa Una pace giusta "deve prevedere l'integrità territoriale dell'Ucraina", ha detto Zelensky dopo l'incontro con Erdogan. Secondo quanto riporta Sky News, Zelensky ha affermato che il presidente turco ha riconosciuto la Crimea come territorio ucraino, "un segnale molto importante".Si è detto poi ancora pronto a "colloqui diretti" con Putin.Ma la Russia "non prende sul serio" negoziati 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina: Zelensky non va a Istanbul, ma invia delegazione

Si legge su lanuovasardegna.it: Ankara, 15 mag. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invierà una delegazione ucraina a Istanbul, in Turchia, per incontrare i rappresentanti russi e avviare colloqui di pace, ma ...

Russia-Ucraina, Zelensky non parteciperà ai colloqui a Istanbul ma manderà una delegazione

Lo riporta msn.com: Il presidente ucraino lo ha deciso dopo un lungo incontro con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. A guidare il team ucraino il ministro della Difesa ...

Ucraina-Russia, oggi i colloqui senza Putin. E nemmeno Trump va in Turchia

Lo riporta msn.com: Il presidente russo non vola a Istanbul. E quello americano prosegue la visita in Qatar ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina - Orban a Kiev per colloqui con Zelensky

Ad annunciarlo, il portavoce del premier ungherese. Ad annunciarlo, il portavoce del premier ungherese.