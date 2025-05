Zelensky non andrà a Istanbul manderà una delegazione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non parteciperà ai colloqui di Istanbul, optando invece per l'invio di una delegazione per dialogare con i rappresentanti russi. La decisione è stata confermata da una fonte ufficiale ucraina all'Afp, segnando un passo significativo nelle dinamiche delle trattative tra i due paesi.

