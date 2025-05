Zelensky incontra Erdogan in Turchia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incontro significativo con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. I due leader hanno discusso questioni cruciali per le rispettive nazioni, evidenziando l'importanza delle relazioni tra Ucraina e Turchia in un contesto geopolitico complesso.

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato ad Ankara il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. satgslmca3 (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy Official) (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Zelensky incontra Erdogan in Turchia

