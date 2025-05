Zelensky incontra Erdogan ad Ankara

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. Durante l'incontro, Zelensky ha discusso strategie riguardanti i negoziati di pace con la Russia, mentre a Istanbul continuano i colloqui diretti tra delegazioni russe e ucraine nel tentativo di avviare un processo di dialogo.

9.05 Il presidente ucraino vede il suo omologo turco Erdogan ad Ankara,in Turchia Dopo il colloquio il leader dell'Ucraina decide quali passi intraprendere nei colloqui di pace con la Russia. A Istanbul intanto si tengono negoziati diretti tra delegazioni russe e ucraine nel tentativo di avviare un percorso che porti alla pace. Zelensky si era detto pronto a partecipare per incontrare il presidente russo, ma Putin ha annunciato che non ci sarà a Istanbul. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vertice in Turchia, alle 12 l'incontro tra Zelensky ed Erdogan

Da msn.com: Il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Ankara alle 13 ora locale, le 12 in Italia . Lo si legge ...

Istanbul, trattative Ucraina-Russia: assente Putin. Alle 12 l'incontro tra Erdogan e Zelensky

Lo riporta ilgazzettino.it: Putin non raccoglie la sfida di Zelensky e oggi non sarà a Istanbul per incontrare il presidente ucraino: nelle prime trattative dirette tra Mosca e Kiev, la delegazione russa ...

La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere?

Scrive repubblica.it: Zelensky: "Dovrei incontrare Papa Leone XIV domenica”. Meloni sente Erdogan, “Russia accetti cessate il fuoco” ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Erdogan offre mediazione a Zelensky per la pace: invito a Kiev per colloqui

Durante un incontro privato a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto al leader ucraino Volodymyr Zelensky di mediare per un accordo di pace con la Russia.