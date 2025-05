Zelensky incontra Erdogan ad Ankara in Turchia in vista dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina

Il 15 maggio 2025, il presidente turco Erdogan ha incontrato a Ankara il presidente ucraino Zelensky. Questo incontro si svolge in un momento cruciale, in preparazione dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina, con l'obiettivo di trovare una soluzione ai conflitti in corso. L'incontro rappresenta un passo significativo verso la stabilità regionale.

(Agenzia Vista) Turchia, 15 maggio 2025 Il Presidente turco Erdogan ha accolto il presidente ucraino Zelensky al palazzo presidenziale di Ankara, in vista dei previsti colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky incontra Erdogan ad Ankara, in Turchia in vista dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina

