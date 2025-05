Zelensky Erdogan ha riconosciuto la Crimea come ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha riconosciuto la Crimea come parte dell'Ucraina, definendolo un "segnale molto importante" di sostegno politico. Questa dichiarazione segna un passo significativo nelle relazioni tra Ucraina e Turchia, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta per l'integrità territoriale ucraina.

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha affermato che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha riconosciuto la Crimea come territorio ucraino, cosa che Zelenskyy descrive come un "segnale molto importante e un segno di sostegno politico". Lo riporta Sky News. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, Erdogan ha riconosciuto la Crimea come ucraina

Se ne parla anche su altri siti

Zelensky, Erdogan ha riconosciuto la Crimea come ucraina

ansa.it scrive: Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha affermato che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha riconosciuto la Crimea come territorio ucraino, cosa che Zelenskyy descrive come un "segnale molto ...

Erdogan accoglie Zelensky ad Ankara: al via i colloqui di pace tra Russia e Ucraina

Come scrive msn.com: (LaPresse) Il presidente turco Erdogan ha accolto il presidente ucraino Zelensky con una guardia d'onore al palazzo presidenziale di Ankara, in vista dei previsti colloqui di pace tra Russia e Ucraina ...

Erdogan accoglie Zelensky ad Ankara, ma Putin non si presenta per i colloqui di pace

Secondo informazione.it: Volodymyr Zelensky è stato ricevuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan con una guardia d’onore al palazzo presidenziale di Ankara, dove sono attesi i primi contatti diretti tra Russia e Ucraina ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Erdogan offre mediazione a Zelensky per la pace: invito a Kiev per colloqui

Durante un incontro privato a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto al leader ucraino Volodymyr Zelensky di mediare per un accordo di pace con la Russia.