Zelensky | Delegazione di Mosca una farsa la replica del Cremlino | Un clown

Durante la sua visita in Turchia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato la delegazione russa ai colloqui, definendola «decorativa» e paragonandola a un clown. La risposta del Cremlino non si è fatta attendere, etichettando le affermazioni di Zelensky come una farsa, evidenziando le tensioni in corso tra Ucraina e Russia.

Durante la sua visita in Turchia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato i colloqui in corso, sottolineando la differenza tra le delegazioni presenti: ha affermato che quella ucraina «è al massimo livello», mentre ha definito la controparte russa come «decorativa», paragonandola a « una farsa, una messa in scena teatrale». Zelensky ha poi dichiarato che saranno valutati i prossimi passi dopo l’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, affermando: «Decideremo i passi da intraprendere dopo l’incontro con lui». Riguardo al vertice con il leader turco, ha espresso fiducia: «Penso che dovremmo aspettarci una soluzione giusta», aggiungendo che l’Ucraina «sta cercando di essere costruttiva». Vladimir Putin (Imagoeconomica). Lavrov: «Zelensky patetico, lo stanno manipolando». 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zelensky: «Delegazione di Mosca una farsa», la replica del Cremlino: «Un clown»

