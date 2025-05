Zelensky da Erdogan | Chiediamo il cessate il fuoco Mosca | Compromessi possibili Trump | se non vedrò Putin non accadrà nulla

Il presidente ucraino Zelensky incontra Erdogan, sollecitando un cessate il fuoco e possibili compromessi. Mosca risponde con insulti, definendo Zelensky un "politico clown". Nel frattempo, Trump, in visita a Doha, dichiara che la sua partecipazione ai colloqui dipende da progressi concreti, prospettando un possibile viaggio in Turchia. Le tensioni continuano a crescere.

Zelensky, se non ci sarà cessate il fuoco, chiediamo sanzioni

Lo riporta msn.com: (ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in conferenza stampa che se nei colloqui ...

A Istanbul il vertice degli assenti. Zelensky: «Chiediamo il cessate il fuoco». Trump: «Tutto fermo se non vedo Putin»

Scrive unionesarda.it: Alla fine, Istanbul si è rivelato il vertice delle grandi assenze. Dopo il forfait di Vladimir Putin, anche gli altri leader hanno deciso progressivamente di non partecipare. Volodymyr Zelensky – già ...

L'incontro tra Zelensky e Erdogan a Istanbul

Si legge su ilgiornale.it: Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a Instanbul per trattare un cessate al fuoco con la Russia. Ad accoglierlo il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, le immagini (Alexander Ja ...

