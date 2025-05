Zelensky atterrato ad Ankara per incontrare Erdogan

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto ad Ankara per un incontro cruciale con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Questo colloquio potrebbe influenzare la sua decisione riguardo ai negoziati diretti con la Russia, previsti a Istanbul, in un momento di crescente tensione nel conflitto ucraino.

Ucraina, Zelensky ad Ankara vede Erdogan: "Delegazione russa a Istanbul è una farsa"

Come scrive adnkronos.com: Peskov ha poi sottolineato che la durata dei colloqui tra Russia e Ucraina dipenderà dai loro progressi. "Oggi è l'inizio dei colloqui. Tutto dipenderà dai loro progressi", ha detto Peskov quando gli ...

Mosca, negoziati rinviati al pomeriggio su richiesta turca. Zelensky arrivato ad Ankara per incontrare Erdogan

Si legge su ansa.it: Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato ad Ankara per un colloquio con l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce Anadolu.

Ucraina: Zelensky arrivato ad Ankara

Come scrive lanuovasardegna.it: Ankara, 15 mag. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato ad Ankara, dove più tardi incontrerà il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogdan, a margine dei colloqui ...

