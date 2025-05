Zelensky attacca Mosca | Farsa diplomatica al vertice di Istanbul

Quello che doveva essere il primo giorno di colloqui fra Russia e Ucraina ad Istanbul si è trasformato in una “sceneggiata diplomatica”. In mattinata, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato ad Ankara assieme alla sua delegazione, dove ha tenuto un bilaterale con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Che i negoziati non stessero cominciando sotto i migliori auspici si era capito giĂ all’arrivo in aeroporto nella capitale turca, infatti, il Presidente ucraino ha subito commentato aspramente la composizione della delegazione russa affermando: «Sappiamo tutti chi prende le decisioni in Russia, non conosciamo ancora il livello ufficiale della delegazione, ma da quello che vediamo sembra una farsa». Gli ha risposto subito a tono la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, che dalla Russia ha definito Zelensky «un clown, un fallito, una persona dall’istruzione sconosciuta». 🔗Leggi su Panorama.it

