Zelensky arriva in Turchia per smascherare le bugie di Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giunge in Turchia con l’obiettivo di smascherare le menzogne di Putin. In un contesto di tensione geopolitica, la visita rappresenta un passo cruciale per rafforzare le relazioni diplomatiche e cercare supporto internazionale, in un momento in cui l'Ucraina continua a fronteggiare le sfide del conflitto.

Kyiv. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriverà in Turchia senza ancora sapere con certezza a quale livello si svolger. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zelensky arriva in Turchia per smascherare le bugie di Putin

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zelensky sfida Putin: «Mi aspetto di vederlo in Turchia»

corriere.it scrive: A rischiare di essere convitato di pietra è Vladimir Putin. Sua l’idea di colloqui diretti Russia-Ucraina offerta nel fine settimana da Mosca, un rilancio sulla proposta di 30 giorni di cessate il ...

Zelensky: "Pronto a incontrare Putin giovedì in Turchia, ma serve un cessate il fuoco

Scrive informazione.it: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto all’invito del Cremlino a un faccia a faccia in Turchia , annunciando che attenderà Vladimir Putin a Istanbul già questo giovedì. 'Spero che questa ...

Zelensky spiazza Putin: «Ti aspetto in Turchia giovedì, di persona»

Si legge su lettera43.it: Volodymyr Zelensky ha risposto a sorpresa alla proposta di Vladimir Putin di riprendere i negoziati interrotti nel 2022 in Turchia ... L’annuncio di Zelensky arriva dopo giorni di intensi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina, colloqui di pace in Turchia senza Putin: Zelensky attacca e chiede sanzioni durissime

Si aprono a Istanbul i negoziati per un possibile cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, ma senza la presenza di Vladimir Putin.